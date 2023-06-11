Чоловік та жінка загинули поруч з будинком, в якому вони проживали в Одесі. Це викликало дискусію в соціальних мережах.

В Одесі у ніч на 10 червня під час дронової атаки на місто загинуло подружжя переселенців.

Як повідомляють одесити у соціальних мережах, вибуховою хвилею вбило Юлію та Юрія Антоненко з міста Бахмут, які переїхали до Одеси, рятуючись від війни.

За словами знайомих Антоненко, нещодавно вони перевезли до Одеси батьків, яких пізно ввечері 9 червня проводжали до дому.

Чоловік та жінка загинули поруч з 10-поверховим будинком, в якому проживали в Одесі. За словами їхньої знайомої, вони поспішали до дому, бо до початку комендантської години залишалося мало часу. У подружжя залишилася 20-річна донька.

Користувачі соцмереж дуже емоційне відреагували на це повідомлення. Хтось написав, що "від долі не втечеш", але дуже багато людей агресивно відповідають, що проблема не в долі, а в росіянах, які напали на Україну та вбивають людей.

Користувачі пишуть: "Доля - це тільки кількість і якість мозку в голові!", "А, яка доля у Путіна?", "Яка доля? Може це слово треба замінити, чимось іншим? Чи розуму вистачило лише на це?", "Молоді, красиві люди! Трагедія!", "Жах, ніхто не знає де і коли обірветься життя", "Вічна і світла пам'ять Юрію та Юлії. Мої щирі співчуття родині та близьким", "Співчуваю батькам та донечці".

Удар по Одещині в ніч на 10 червня - що відомо

В ніч на 10 червня окупанти завдали дроновий удар по Одесі. В житловому 10-поверховому будинку сталася пожежа, значних ушкоджень також зазнали ще кілька висоток, школи, садочки та автомобілі громадян, які були припарковані в цьому районі. Загинуло троє людей: в будинку - переселенка з Херсона, поруч з ним - переселенці з Бахмута. Множинні поранення отримали ще 25 людей, серед яких – двоє дiтей та вагітна жінка.

В результаті атаки дронів від вибухової хвилі постраждало 290 квартир у 11 будинках. На 11 червня в Одесі оголосили траур.

Також в цю ніч ворог завдав ракетний удар по селищу у Білгород-Дністровському районі – поранення отримали шестеро цивільних, серед яких двоє дітей. Вщент зруйновано сім приватних будинків та 15 пошкоджено.

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