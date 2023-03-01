Хлопець пояснив, які труднощі виникають в одностатевих пар у нашій країні.

Одностатева пара хлопців подала заявку на шлюб у додатку "Дія". Про це розповів один із закоханих Віталій Царюк у своєму Facebook.

Хлопець розповів, що він зі своїм партнером Віктором у стосунках вже 7 років. За цей час, за його словами, вони переживали різний досвід.

"Але для держави ми й надалі один одному ніхто. Я все ще не можу бути вписаний в "сімейну" страховку партнера", - поскаржився Віталій. Також, продовжив він, є проблеми з узаконенням спільного майна, сплатою податків за нього. Крім того, таємницею є результати медобстежень для таких одностатевих пар.

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"Звісно, ми не живемо у світі рожевих поні. Заявка розглядається добу, після чого нам прийде відмова, і ми це розуміємо. Але так хотілося трохи відчути себе рівноцінною людиною", - написав Царюк.

Згодом зі слів Віталія стало відомо, що система не прийняла заявку: "Дія" відмовила. Очікувано".

На порталі "Дія" тепер можна подати заявку про шлюб

У додатку можна вибрати місце, час, формат та зал для церемонії. Після цього вам прийде підтвердження на електронну пошту. Потім не забудьте з'явитися у призначений час для одруження.

Як це зробити:

✔️ Зайдіть на портал "Дія"

✔️ Натисніть "Послуги" - "Сім'я" - "Заява про шлюб"

✔️ Заповніть заяву та виберіть місце, дату та формат церемонії

✔️ Сплатіть адмінзбір карткою та підпишіть електронним підписом

✔️ Ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він також має підписати її.

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