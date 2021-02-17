Пасажири штовхали тролейбус / скріншот
У Києві пасажирам довелося штовхати тролейбус, який не міг проїхати ділянку дороги без електрики.
Відповідне відео з'явилося на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Частина вулиці Липківського виявилася заблокованою припаркованими авто, через що контактна мережа була не доступна для тролейбуса.
"Поки більшість громадян паркуються, де хочуть і як хочуть, простим пасажирам доводиться штовхати тролейбус, який не дістає до контактної лінії", - йдеться в повідомленні.
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