З 10 до 20 жовтня в результаті обстрілів пошкоджено понад 400 об’єктів у 16 регіонах нашої країни, серед яких десятки енергетичних об’єктів.

Ситуація у вітчизняній енергетиці, яка потерпає від ударів російських окупантів, залишається важкою, але контрольованою.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Російська армія визначила нашу енергетику одним із ключових об’єктів для своїх атак. Обстріли генерації, тобто об’єктів, які виробляють електроенергію, обстріли систем розподілу електроенергії, тобто ліній електропередач, завдяки яким кожен із нас має вдома світло. З 10 до 20 жовтня в результаті обстрілів пошкоджено понад 400 об’єктів у 16 регіонах нашої країни, серед яких десятки енергетичних об’єктів. Паралельно з цим українські об’єкти енергетики перебувають під постійними кібератаками. Попри те, що удари по енергетичній інфраструктурі завдаються понад тиждень, ситуація залишається важкою, але контрольованою", - сказав він.

Відео дня

За словами Шмигаля, в Україні суттєво збільшили кількість ремонтних бригад, закуплено додаткове обладнання для ремонтів, яке зберігається в надійних місцях.

Крім того, країни-партнери постійно надають нашій державі потрібну допомогу.

"55 млн доларів виділено США для ремонту й технічного обслуговування газових труб, а також надання електрогенераторів, альтернативних джерел палива для соціальної інфраструктури. 70 млн євро передбачають Нідерланди. Данія допомагає з опалювальним сезоном на Миколаївщині. Маємо попередні домовленості з Норвегією та Великою Британією про постачання газу, особливо в разі критичної потреби взимку. ЄС та Канада так само підключаються до допомоги. Оператори системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають нашому "Укренерго" генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач і багато іншого обладнання. Передають не лише зараз, але й усі ці місяці, завдяки чому ми можемо швидше відновлювати постачання електроенергії", - сказав він.

Також він додав, що обмеження і відключення електропостачання можливі, особливо в регіонах із традиційно великим споживанням та в тих, які постраждали від ракетних обстрілів – у центральних областях, північно-східних та західних.

Російські удари по енергетиці України

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій. Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

Через збільшення споживання у центральному регіоні диспетчерський центр "Укренерго" 20 жовтня вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

Вас також можуть зацікавити новини: