Найближчими днями на території області очікуються дощі.

Погіршення погодних умов у Херсонській області може негативно вплинути на процес евакуації постраждалих від підриву Херсонської ГЕС.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Однак він розраховує на те, що дощі не зможуть істотно збільшити рівень води. "Зараз вже 4,5 м середній рівень води. Тобто практично на метр за два дні впав рівень води і зараз йде вниз. Будемо сподіватися, що далі така тенденція збережеться", - сказав спікер ОВА.

Водночас очікується підняття води за рахунок притоки з річки Інгулець. "Спочатку вода зайшла в неї і піднялася майже до 6 метрів. Зараз ця вода буде повертатися назад. Вакуум створився", - пояснив Толоконников.

Адміністрація попередила волонтерів про погіршення погодних умов і попросила в найближчі дні не виходити в "рейди".

"Поліцейські і рятувальники справляються зі своєю роботою. Ми розуміємо, що багатьом хочеться поїхати, допомогти знайти тварин і тих, хто потребує. Але в таку погоду це буде дуже небезпечно", - додав він.

Також велику небезпеку несуть російські обстріли - тільки вчора вранці від російських атак постраждали двоє волонтерів.

Підрив Каховської ГЕС: що відбувається в Херсонській області

Нагадаємо, що 6 червня в оперативному командуванні "Південь" заявили, що росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію.

В Україні одразу оголосили евакуацію, жителів ряду населених пунктів Херсонської області попередили про те, що вони можуть опинитися в зоні затоплення.

Рятувальники, поліцейські, військовослужбовці та волонтери поїхали допомагати людям і тваринам. Жителі окупованих територій заявляли, що російські окупанти не надають їм допомогу і не проводять евакуацію, багато хто був змушений провести ніч на дахах своїх будинків.

За останніми даними, на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, 32 з них - на підконтрольній Україні території. Евакуювали 2699 осіб, 29 вважаються безвісти зниклими.

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