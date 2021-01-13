Суд посилив вирок для обвинувачених окультистів.

У Чернігові апеляційний суд посилив покарання для псевдоцілителів, які у 2017 році вбили подружжя з Києва.

Читайте такожУ Хмельницькому померла жінка, яку на Новий рік підпалив рідний братЯк повідомили УНІАН у прес - службі Чернігівської обласної прокуратури, апеляційний суд Чернігівської області переглянув вирок Деснянського районного суду Чернігова, яким двох осіб визнано винними у вбивстві подружжя з міста Києва, вчиненому з корисливих мотивів.

Зазначається, що молоде подружжя хотіло народити дитину і звернулося до «цілителів», які проводили з ним окультні обряди, а потім вбили. Злочин був скоєний у 2017 році, вирок винесено у січні 2020 року. Суд першої інстанції засудив обвинуваченого до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, жінку, яка йому допомагала, – до 11 років також з конфіскацією майна.

Апеляційну скаргу подав перший заступник керівника обласної прокуратури Філіп Бєликов, оскільки, за його висновками, призначене покарання не відповідало тяжкості злочину та було достатньо м'яким.

В апеляційній скарзі вказано, що суд не повною мірою врахував «безжальне та холоднокровне позбавлення обвинуваченими життя людей, які їм довірилися та сподівалися на допомогу у вирішенні особистих проблем».

13 січня Чернігівський апеляційний суд ухвалив новий вирок, відповідно до якого призначив винуватцю за вчинення інкримінованих йому злочинів – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна; його співучасниці – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок набрав законної сили.

Вбивство подружньої пари в Чернігові: подробиці

Тіла 27-річного подружжя з Києва, яке зникло 14 Червня 2017 року, виявили закопаними поблизу ферми біля села Шаповалівка Борзнянського району Чернігівської області.

Колегія суддів Деснянського районного суду Чернігова в січні 2020 року винесла вирок, яким двоє обвинувачених були засуджені за подвійне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою.

У суді доведено, що протягом квітня-червня 2017 року обвинувачені періодично проводили окультні обряди за участю подружжя-киян.

Під час чергового візиту для проведення обрядів зловмисники з метою заволодіння майном позбавили їх життя.

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Автор: Ірина Синельник