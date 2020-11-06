Перед смертю сатирик скаржився на погане самопочуття.

Причиною смерті відомого сатирика Михайла Жванецького стала "хвороба".

Читайте такожПомер Михайло Жванецький: біографія і найкращі виступи сатирикаПро це пише КП, з посиланням на телеведучого Володимира Познера.

За словами Познера, перед смертю Жванецький скаржився на погане самопочуття.

Вдаватися в подробиці журналіст не став.

Смерть Михайла Жванецького

6 листопада стало відомо про смерть 86-річного сатирика Михайла Жванецького. Сатирик написав понад десять книг. Він - почесний громадянин Одеси, народний артист України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звістку про смерть сатирика і висловив співчуття всім, хто його любив і знав. Пост президента викликав обурення в мережі. Зеленському нагадали, що Жванецький був російським артистом і навіть отримав нагороду від Путіна.

Відомо, що раніше Жванецький оголошував про припинення публічних виступів. Ще влітку він говорив про те, що давно не виходить з дому через погане самопочуття. У зв'язку з цим він більше не може регулярно виступати на телебаченні.

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Автор: УНІАН