Жванецький помер у віці 86 років / фото wikimedia

Причиною смерті відомого сатирика Михайла Жванецького стала "хвороба".

Читайте такожПомер Михайло Жванецький: біографія і найкращі виступи сатирикаПро це пише КП, з посиланням на телеведучого Володимира Познера.

За словами Познера, перед смертю Жванецький скаржився на погане самопочуття.

Вдаватися в подробиці журналіст не став.

Смерть Михайла Жванецького

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Автор: УНІАН