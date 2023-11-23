Яким буде алгоритм далі при зльотах ворожих МіГів, це рішення буде прийматись вже на вищому рівні держави.

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про схему оповіщення населення про повітряну небезпеку, пояснивши, як діють сили Повітряні сили, в тому числі, при зльоті МіГ-31.

"Повітряні сили надають інформацію про ракетну небезпеку відповідно до загрози. Командувач Повітряних сил оголошує повітряну тривогу відповідно до загрози, чи це МіГ-31, чи це балістика, чи це крилата ракети або дрони. Інформація надається на відповідний оперативний підрозділ - це оперативний черговий ДСНС в Києві, який власне має інструкцію, як діяти при надходженні такого сигналу", - розповів він.

За його словами, ця інформація приймається і або одна кнопка натискається – вся Україна червона (карта повітряних тривог - УНІАН), або ж по областях.

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"Три області - він натискає три кнопки. Плюс до того, тривогу оголошують ще й місцеві військові адміністрації на місцях, які можуть мати свіжу інформацію буквально оперативно. Тобто, що ось зараз ворог завдає удару РСЗВ або артилерією, вони вже на місцях можуть самі оголошувати цю тривогу. Відповідно, цей регіон буде червоним на карті", - акцентував Ігнат.

Він додав, яким буде алгоритм далі при зльотах ворожих МіГів, це рішення буде прийматись вже на вищому рівні держави.

"Президент доручив профільним міністерствам та відомствам зайнятись цим питанням. Для Повітряних сил нічого не зміниться, бо ми будемо надавати реальну загрозу, телеграм-канал буде інформувати. А яке вже рішення буде по оповіщенню, будемо його виконувати", - підкреслив Ігнат.

Повітряні тривоги через МіГ-31

22 листопада речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили будуть продовжувати оголошувати небезпеку і щодо ударних БПЛА, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи РСЗВ . Також, схема оповіщення населення через зльоти МіГ-31 не зміниться, оскільки літак іноді злітає з ракетою, іноді без неї.

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