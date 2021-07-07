Виплата за третю і кожну наступну дитину може сягнути 150 тисяч гривень.

В Україні можуть збільшити допомогу при народженні першої дитини до 50 тисяч гривень, а розмір допомоги за народження третьої і кожної наступної дитини може збільшитися до 150 тисяч гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Зазначається, що Комітет з питань молоді та спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо стимулювання збільшення народжуваності. Комітет розглянув законопроект №5585 і альтернативні до нього.

У законопроекті №5585 пропонується встановити розмір зазначеної допомоги в сумі 50 тисяч гривень (зараз 41 280 гривень). Також передбачається щорічне збільшення розміру допомоги на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін.

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Законопроект №5585-1 передбачає виплату при народженні першої дитини 50 тисяч гривень, другої дитини - 100 тисяч гривень, на третю і кожну наступну дитину - 150 тисяч гривень.

"Члени комітету запропонували підтримати проект закону №5585-1, оскільки в ньому пропонується оптимальне співвідношення виплат при народженні першої, другої і третьої дитини", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в липні минулого року прийняв постанову "Деякі питання реалізації пілотного проекту по монетизації одноразової натуральної допомоги "Пакет малюка", згідно з яким молодим батькам призначається грошова компенсація в сумі 5 тис. грн для придбання необхідних дитячих товарів і засобів гігієни для новонароджених.

За даними Держстату, населення України в січні-квітні 2021 року скоротилося на 145,8 тис. осіб – до 41,44 млн. При цьому за 4 місяці цього року народилося трохи більше 89 тис. дітей, тоді як роком раніше цей показник становив понад 92 тис.

Як написав сьогодні на своїй сторінці в Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, збільшення розміру державної допомоги при народженні дитини прямо впливає на збільшення народжуваності в Україні.

Згідно з наведеною депутатом статистикою, бум народжуваності в Україні припав на 2012 рік – тоді в країні народилося понад 520 тисяч дітей. При цьому розмір державної допомоги на першу дитину становив 28 590 грн, на другу – 57 180 грн, а на третю – 114 360 грн.

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Автор: Богдан Слуцький