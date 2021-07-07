Відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих.

Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам. В декрет може піти будь-який родич, якщо мати одиначка.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі за результатами кадрових призначень під час сьогоднішнього засідання уряду.

"Кабмін затвердив порядок надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини для чоловіка, батька дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі та для бабусі, дідуся чи іншого повнолітнього родича одинокої матері", - зазначив він.

Він уточнив, що відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових та неробочих. Відпустка повинна бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

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Як повідомляв УНІАН, 6 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, що забезпечує рівні права матері й батька в отриманні відпустки по догляду за дитиною.

Закон запроваджує новий вид відпустки – одноразова відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується коштом роботодавця.

Така відпустка надаватиметься комусь одному: чоловіку, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений з матір’ю дитини, але проживає спільно; бабусі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.

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Автор: Леся Лещенко