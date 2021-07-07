Депутат підкреслив, що розмір державної допомоги при народженні дитини безпосередньо впливає на народжуваність.

Збільшення розміру державної допомоги при народженні дитини безпосередньо впливає на зростання народжуваності в Україні.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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"Коли ми з колегами зареєстрували законопроект про збільшення допомоги при народженні дитини (№5585-1), мене почали звинувачувати в популізмі, кажучи, що розмір допомоги при народженні дитини не впливає на народжуваність. Наводжу графік. Як бачите, зростання народжуваності безпосередньо пов'язане з розміром допомоги при народженні дитини", – написав Гетманцев.

Згідно з наведеною депутатом статистикою, бум народжуваності в Україні припав на 2012 рік – тоді в країні народилося понад 520 тисяч дітей. При цьому розмір державної допомоги на першу дитину становив 28 590 грн, на другу – 57 180 грн, а на третю – 114 360 грн.

У 2014 році в Україні скасували збільшення виплат на другу і третю дитину, при цьому встановили фіксовану суму - 41 280 грн.

Як видно з графіка, народжуваність відтоді поступово знижувалася: з 465,9 тис.дітей у 2014 році до 293,4 тис. дітей у 2020 році.

Статистика за 2021 рік

За даними Держстату, населення України в січні-квітні 2021 року скоротилося на 145,8 тис. осіб – до 41,44 млн. При цьому за 4 місяці цього року народилося трохи понад 89 тис. дітей, тоді як роком раніше цей показник становив понад 92 тис.

Згідно з держбюджетом на 2021 року планувалося, що розмір виплат при народженні дитини складе 10320 гривень виплат відразу після народження малюка, а далі буде щомісяця отримувати по 860 гривень на місяць до досягнення дитиною віку трьох років.

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Автор: Ганна Нагорна