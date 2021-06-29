Сам Ляшко у спілкуванні з журналістами зізнався, що бізнес веде без задоволення, виключно для заробітку.

Екс-нардеп, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко взявся за майнінг криптовалюти Ethereum. В нього є власна криптоферма.

Про це йдеться в матеріалі УП. Як розповіли журналістам однопартійці Ляшка, екс-нардеп після поразки на виборах в Раду серйозно зацікавився майнінгом.

«У нього прямо є спеціальні програми на телефоні, він дуже уважно стежить за цінами, за тенденціями. Потім всім, кому може, про це розказує", – розповів один з "радикалів".

Сам Ляшко у спілкуванні з журналістами зазначив, що бізнес веде без задоволення, виключно для заробітку.

"Політика – це моє життя. А бізнес – це так, тільки щоб сім’ю прогодувати. Тому так, зараз займаюсь тим, що приносить гроші, в тому числі криптовалютами", – зізнався він.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Ляшко взяв участь у проміжних виборах до ВР на 208 окрузі, однак поступився кандидату від "Слуги народу" Анатолію Гунько. Вже за декілька місяців, у січні 2021 року, вартість біткоїна почала швидко зростати.

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Що відбувається з курсом криптовалют

В кінці 2020 року біткоін почав стрімко зростати. 13 квітня 2021 року біткоін в ході торгів перевищив $62,7 тис., оновивши історичний максимум.

В середині травня вартість біткоіна обвалилася після періоду безпрецедентного зростання.

Падіння криптовалюти почалося з заяви глави американської компанії Tesla Ілона Маска про те, що компанія не буде приймати біткоіни для розрахунку за електромобілі. Він також не виключив, що Tesla продасть свої біткоіни, вартість яких на початок лютого становила $1,5 млрд.

Додатковий удар по біткоіну завдало те, що Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними операціями та транзакціями, і застеріг інвесторів від спекулятивної криптоторгівлі. Фактично в країні був заборонений майнінг, при тому що на неї припадало до 70% світових майнінгових потужностей.

Подібні заходи може ввести і Індія. Там розробили законопроект, який передбачає введення штрафів за зберігання, випуск, майнінг, торгівлю і передачу криптовалют.

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Автор: Дмитро Захаров