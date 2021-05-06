Михайло Радуцький зауважив, відновлення стану здоров’я людей після коронавірусної хвороби є однією з найважливіших проблем в усьому світі.

У людей, які перехворіли на COVID-19, все частіше діагностують стенокардію та аритмію, легеневий фіброз, ураження міокарду, нирок, судинної та ендокринної систем.

Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький на сторінці в Facebook.

Радуцький зауважив, що відновлення стану здоров’я людей після COVID-19 на сьогодні є однією з найважливіших проблем в усьому світі.

"COVID-19 - це не звичайне ГРЗ. Його наслідки набагато небезпечніші. У тих, хто перехворів, все частіше діагностують стенокардію та аритмію, легеневий фіброз (стан, при якому легені втрачають здатність захоплювати кисень і розвивається дихальна недостатність), ураження міокарду, нирок (розвивається ниркова недостатність), судинної системи (може призвести до серцевої недостатності, інфаркту та інсульту), ендокринної системи (погіршується робота щитоподібної та підшлункової залоз)", - зауважив депутат.

Радуцький підкреслив, що COVID-19 особливо небезпечний для пацієнтів з хронічними захворюваннями. Коронавірус знижує імунітет людини, а хворі, наприклад, на цукровий діабет схильні до розвитку тяжких форм пневмонії.

За його словами, вчені продовжують досліджувати так званий постковідний синдром. У Франції виявили, що навіть через два місяці після хвороби більш ніж половина людей, котрі перенесли COVID-19, відчувають головний біль, розлади травлення, біль у грудях, підвищену втомлюваність, психічні розлади.

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За даними МОЗ України, 70% пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, потребують реабілітації.

При цьому Радуцький нагадав, що 20 квітня МОЗ затвердило протокол надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.

"Тепер НСЗУ повинна розробити відповідний пакет програми медичних гарантій. Це потребує часу. Далі потрібно визначити необхідний обсяг фінансування, внести зміни до бюджетної програми, погодити, розробити вимоги до медичних закладів, визначити мережу цих установ, зокрема санаторно-курортних, для спеціалізованої допомоги, укласти контракти. Врешті-решт провести навчання медичних працівників, які будуть входити до мультидиспансерних бригад (це навіть ще не передбачено!)", - додав він.

За словами Радуцького, якщо всі ланки процесу відпрацюють швидко та скоординовано, в найкращому випадку першу реабілітаційну допомогу пацієнти після COVID-19 зможуть отримати не раніше осені, хоча люди потребують її вже сьогодні.

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Коронавірус в Україні

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2 млн осіб, від ускладнень хвороби померли більш як 45,4 тис.

За даними медиків, постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів від початку захворювання.

Його симптоми можуть проявлятися з боку будь-якої системи - дихальної, серцево-судинної, нервової. Найтиповішими є зміни у респіраторній системі. Досить часто трапляються когнітивні розлади: порушення пам’яті, функцій вищої нервової системи.

На сьогодні не існує чітких рекомендацій щодо медикаментозного лікування постковідного стану. Більшість рекомендацій США і ЄС зводяться до відновлювальної терапії – фізична реабілітація, повноцінне харчування, нормальний сон.

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Автор: Костянтин Гончаров