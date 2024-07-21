На всіх етапах громадянину допомагає рекрутер.

В Україні на тлі повномасштабної війни та мобілізації активно працюють рекрутингові центри для залучення людей до війська. Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів "Суспільному", як це працює.

"Приходить людина і каже: "Я добре керую авто, хочу бути водієм в армії". Відповідно, ми дивимося серед наших вакансій. Людині це пропонується. Людина каже, що ця пропозиція мені, здається, підійшла. Далі враховується ще розташування частини, тобто пункт постійної дислокації, де командні підрозділи перебувають, органи військового управління", - зазначив посадовець.

За його словами, люди зазвичай хочуть, щоб це було десь недалеко "як мінімум, для оформлення, для комунікації, для відпустки, ще для чогось, щоб їздити ближче додому". Крім того, зростає вірогідність того, що громада всіма способами підтримуватиме військову частину, у якій служать їхні родичі та знайомі.

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"Контакт з цією військовою частиною відбувається: "Добрий день, у нас для вас є кандидат на таку-то посаду, у нього такий профіль, пропонуємо вам з ним поспілкуватися". Так, звичайно, військові частини собі комплектують людей, вони зацікавлені, в першу чергу, в постійному потоці до себе кандидатів, тим більше добровольців, які добровільно, самостійно з'явилися і хочуть до них. Відбувається ця комунікація по телефону. Вона може відбуватися по месенджерам, відеозв'язком, як завгодно. Якщо частина десь знаходиться недалеко, або представник в місті, або недалеко і може приїхати, вони ще можуть фізично зустрітися", - додав Бежевець.

Далі відбувається співбесіда. Якщо все добре, то людина йде на службу на конкретну посаду до конкретної військової частини.

"Співбесіду пройшов, частина швидко, може день зайняти, може навіть менше, оформлює рекомендаційний лист, встановлений в формі документ, у нас є зразки, ми людям показуємо, як це все має виглядати. Частина цю людину конкретно до себе чекає на конкретну посаду, підпис, печатка, дата. Людині він видається в копії, оригінал направляється в той ТЦК та СП, куди людина каже: "я піду оформлятися туди". Тому що оформлення все одно відбувається в ТЦК та СП", - розповів уповноважений Міноборони.

На його думку, контракта форма служби наразі найбільш прозора та чітка, хоча в пріоритетні частини можна за рекомендаційним листом заходити ще й по мобілізації.

"Це як виключення, на сьогодні теж така можливість є. Тим не менше, говоримо, контракт. Людина з цим документом йде, оформляється в ТЦК. На телефоні наш рекрутер, людина супроводжує, якщо якісь є питання, консультується з нами за потреби. Тобто, щоб людина спокійно оформилась, далі навчання, далі у свою частину людина оформляється", - підсумував Бежевець.

Війна в Україні - мобілізація та рекрутинг

Як повідомляв УНІАН, після того, як військовозобов'язаний отримав повістку для уточнення даних, він може не чекаючи піти до рекрутингового центру та обрати собі посаду і військову частину.

У Генштабі ЗСУ описали процес рекрутингу людей, які у добровільному порядку звертаються для призову по мобілізації за письмовими згодами від командирів військових частин.

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