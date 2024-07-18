Такі згоди можуть дати командири військових частин, які визнано пріоритетними вищим командуванням.

У Генштабі ЗСУ описали процес рекрутингу людей, які у добровільному порядку звертаються для призову по мобілізації за письмовими згодами від командирів військових частин.

Як йдеться у повідомленні ГШ, українці за допомогою онлайн-платформ з пошуку роботи "Lobby X", "Work.ua", "Robota.ua" та "OLX робота" через ТЦК та СП або рекрутингові центри видів військ, а також центри рекрутингу при ЦНАП отримують інформацію щодо вакантних посад. За результатами співбесіди з уповноваженими представниками військових частин військовозобов'язані можуть отримати письмові згоди (рекомендаційні листи) від командирів військових частин пріоритетного комплектування для їх призову по мобілізації.

Після отримання цього документу від командира військової частини, яка включена до переліку пріоритетних, доброволець:

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звертається до ТЦК та СП для проходження заходів попереднього професійно-психологічного відбору, медичної комісії (ВЛК);

направляється до навчальних військових частин ЗСУ для проходження базової загальновійськової підготовки;

після завершення навчання направляється для подальшого проходження військової служби виключно до військових частин, відповідно до письмової згоди.

Також Генштаб доводить до ТЦК та СП, навчальних військових частин (підрозділів) інформацію про військові частини, які визначені пріоритетними для комплектування особовим складом, перелік яких може уточнюватися відповідно до клопотань військ та рішень керівництва армії.

Командир військової частини непріоритетного комплектування, перед тим, як надати письмову згоду відібраному на військову службу кандидату, повинен подати клопотання з обґрунтуванням та списками таких кандидатів до органу військового управління за підпорядкованістю.

Ці органи узагальнюють зазначені списки кандидатів за підпорядковані військові частини та направляються встановленим порядком до Генштабу для отримання дозволу щодо надання письмової згоди на подальший призов та направлення, після проходження базової загальновійськової підготовки, до тих військових частин непріоритетного комплектування, які подали відповідні клопотання.

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