У відомстві зазначили, що повістка не позбавляє людину права прийти до рекрутингового центру в якості добровольця.

Після того, як військовозобов'язаний отримав повістку для уточнення даних, він може не чекаючи піти до рекрутингового центру та обрати собі посаду і військову частину, повідомив Уповноважений представник Міністерства оборони України Олексій Бежевець в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Дмитру Лазуткіну.

"Сам факт отримання першої повістки, тобто запрошення фактично в ТЦК для оновлення облікових даних, не є для нас будь-якою перешкодою допомогти людині рекрутуватися - підібрати посаду, підібрати частину. І така змога є, і такі випадки є. І не поодинокі випадки", - пояснив Бежевець.

Він наголосив, що в рекрутинговому центрі військовозобов'язаний зможе обрати собі військові частину та спеціальність. За словами представника Міноборони, це передбачено усіма директивами та документами і вказано в законі.

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Водночас він додав, що в ТЦК все ж прийдеться прийти за повісткою і занести туди "рекомендаційний лист".

Мобілізація в Україні - останні новини

Як раніше писав УНІАН, Верховний суд поставив крапку у відмові від служби через релігію. Було встановлено, що відмова від служби особою, яка належить до релігійної організації, є ухиленням від призову за мобілізацією.

Також УНІАН повідомляв, Жорін відповів, чи спрацювала мобілізація за новим законом. Військовий зазначив, що закон прийнято із запізненням, але у Третій штурмовій результат бачать.

"Тому можна говорити, що результати є. Чи вони такі, як хотілося б, мені складно говорити, тому що я не оперую загальними цифрами по Збройних силах. Але можу сказати за нас, за 3-тю ОШБр. Ми поповнення свідомих людей з добровільним рішенням отримали", - сказав Жорін.

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