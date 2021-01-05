Чоловік захворів та з відповідною заявою звернувся до суду.

Головний свідок розстрілу сімох людей на Житомирщині Вадим Федюнін не з’явився на засідання суду через хворобу.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН із зали Богунського районного суду Житомира, де сьогодні відбулося чергове засідання у справі масового вбивства людей у травні 2020 року на березі ставка неподалік села Новоселиця.

Читайте такожБійня на Житомирщині: підозрюваний у вбивстві семи осіб заявив, що "це був самозахист"

Сьогодні планувався допит свідка Федюніна, якому вдалося втекти з місця розстрілу. Однак він не прибув на засідання суду через хворобу. Федюнін звернувся із заявою до суду, щоб розгляд справи продовжували без нього.

На засіданні суду допитали дружину загиблого Романа Ханенка. Жінка припустила, що її чоловік був ініціатором поїздки, бо 17 травня він святкував свій день народження.

За її словами, чоловік орендував сусідню земельну ділянку зі ставом, де стався розстріл. Проте відпочивати вирішили у Анатолія Захаренка (підозрюваний у вбивстві людей – УНІАН), оскільки орендована територія не була облаштована для відпочинку.

Наступне судове засідання відбудеться 10 лютого о 10:30.

Масовий розстріл на Житомирщині: що відомо

22 травня на березі ставка неподалік села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області в орендаря водойми Анатолія Захаренка виник конфлікт зі знайомими.

Під час конфлікту чоловік з мисливської рушниці вбив 7 осіб. Серед вбитих – колишні учасники операції Об’єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери. Одному з гостей вдалося втекти з місця події та повідомити про неї правоохоронців.

Підозрюваний у вбивстві затриманий та перебуває під вартою.

Захаренко під час засідання суду з обрання йому запобіжного заходу заявив, що причиною вбивства стала суперечка та погрози йому, і він стріляв з метою самозахисту.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Марина Чорноштан