За наявною інформацією, кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів.

На Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.

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Як повідомляє в Telegram журналіст Віталій Глагола, правоохоронці підозрюють фігурантів справи у причетності до фіктивних договорів благодійного фонду «Еган Еде».

Як зазначає журналіст, кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.

«Перевіряється злочинна схема фіктивності виконання підрядних робіт конкретними підприємцями на замовлення одного із фондів, привласнення фігурантами виділенних грошей, ведення подвійної бухгалтерії, а також використання виділених Угорщиною коштів на шкоду держаній безпеці України», - вказав Глагола.

Відносини між Угорщиною та Україною значно погіршились на тлі інформації про спроби угорської сторони втручатись в українські місцеві вибори.

Втручання Угорщини у місцеві вибори в Україні: що відомо

За даними спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА, угорські чиновники під час відвідування Закарпаття в період кампанії з місцевих виборів проводили агітацію за партію «КМКС «Партія угорців України».

26 жовтня у МЗС вручили ноту протесту послу Угорщини Іштвану Ійдярто у зв'язку з агітацією угорських офіційних осіб у день місцевих виборів на Закарпатті.

27 жовтня стало відомо, що Київ заборонив в'їзд в Україну двом угорським посадовцям.

24 листопада уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі було відмовлено у в’їзді на територію України. В МЗС заявили, що Грежа порушив Виборчий кодекс України.

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Автор: Дмитро Захаров