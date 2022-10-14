Президент зауважив, що захисники б'ються за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем захисників і захисниць України.

Про це йдеться у дописі в його Telegram-каналі.

"Ви б'єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці", - зазначив глава держави.

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День захисників та захисниць України

Державне свято Дня захисника України, яке відзначається 14 жовтня, у 2014 році запровадив своїм указом тодішній президент України Петро Порошенко. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та Військово-морського флоту.

14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала День захисника України на День захисників і захисниць України.

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Володимир Зеленський закликав українців дослухатися до сигналів повітряної тривоги, особливо сьогодні - у свято захисників та захисниць.

"Не розслабляємось! Бʼємо ворога! Дотримуємося правил безпеки! Дослухаємося до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра! І робимо все, щоб посилити Україну", - наголосив Зеленський.

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