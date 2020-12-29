У понеділок в Одесі заарештували іноземця, який вимагав у місцевого жителя 3 тис. доларів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, вчора ввечері за клопотанням прокуратури узято під варту без права на заставу громадянина Азербайджану, якого підозрюють у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України).
Запобіжний захід обрано на 60 діб.
Слідством встановлено, що зловмисник отримав інформацію про нібито боргові відносини потерпілого з іншою людиною і вирішив на цьому заробити.
«Реалізуючи свій умисел, у листопаді зловмисник призначив зустріч чоловіку в одному з ресторанів Одеси, де висунув вимогу передати йому 3 тис. дол. нібито в рахунок погашення боргу перед іншою людиною», - повідомили в прес-службі, уточнивши, що насправді боргу не існує.
При цьому іноземець почав погрожувати застосуванням насильства і фізичної розправи у разі відмови виконувати його вимоги. Надалі вимагач неодноразово телефонував потерпілому і продовжував погрожувати йому і членам його родини вбивством і заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
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У суботу, 26 грудня, потерпілий прибув до ресторану, де передав знайомому зловмисника 30 тис. грн. Того ж дня, після отримання зазначених коштів від свого посередника, підозрюваного було затримано співробітниками поліції.
Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких, корисливих злочинів. Крім того, зараз стосовно нього в суді розглядається обвинувальний акт за розбійні напади з використанням проти постраждалих отруйної речовини «азалептин», крадіжки та незаконне поводження зі зброєю.
«Слід зауважити, що іноземець займався вимаганням, вже перебуваючи під домашнім арештом у рамках згаданої справи», - наголосили в прокуратурі.
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