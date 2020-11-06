У комітеті опублікували повний список висунутих на премію творів.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів та творів на здобуття Національної премії 2021 року.

Про це повідомляється на сайті комітету премії.

Читайте такожОксана Забужко та Alyona Alyona: визначені лауреатки премії Women in Arts 2020При цьому у комітеті опублікували повний список номінантів.

Література

Аніщенко Оксана. Книга поезій "Проростай".

Бережко-Камінська Юлія. Книга поезії "Невідворотне".

Гургула Ігор. Книга прози "Проза життя".

Жежера Віталій. Цикл есеїв "Відкладене літо" та авторські колонки останніх років.

Запека Віталій. Антивоєнний роман "Цуцик".

Князький Орест. Книга любовної лірики "Таїна високої води".

Концевич Володимир. Книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати".

Короненко-Слабошпицька Світлана. Книги поезій "Містерії", "Замовлення на білоруську мову".

Лебедєва Катерина. Роман "22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві".

Луцишина Оксана. Роман "Іван і Феба".

Лучук Іван. Книга "Антропос і бібліон: Есеї розмаїті".

Мастєрова Валентина. Роман "Тобі скажу".

Махно Василь. Роман "Вічний календар".

Михайлюта Олександр. Роман "Падіння хв'юрера".

Ненцінський Анатолій. Книга "Голоси і видіння".

Нестерчук Мирон. Роман-балада "Блакитна сарна".

Поровський Микола. Повість "Щоб в синім небі – стрічка золота".

Рафєєнко Володимир. Роман "Мондегрін (пісні про смерть і любов)".

Ремньов Микола. Роман "Не плач, кохана!".

Стольников Владислав. Книга віршів "Вітри на сполох".

Чипурка (Чепурко) Богдан. Книга поезій "Дивина".

Герасим'юк Олена. Книга поезій "Тюремна пісня"

Публіцистика та журналістика

Асєєв Станіслав. Книга есеїв "В ізоляції".

Бебик Валерій (автор і ведучий), Лященко Юрій (генеральний менеджер проекту), Устюжаніна Анастасія (режисер Телеканалу "Київ"). Публіцистичний мульти-медіа проект "Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol".

Білозерська-Воронова (Білозерська) Олена. Книга "Щоденник нелегального солдата".

Гальченко Сергій. Книга "Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка".

Житня Людмила. Книга "Чорнобиль - очима жінок".

Кіпіані Вахтанг. Книга "Справа Василя Стуса".

Палинський Віктор. Книга есеїв про поетів, прозаїків, митців "Час творити".

Пепа Вадим. Книга "Слово про антського короля Божа".

Романчук Олег. Книга публіцистики воєнного часу "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи.".

Шевченко Володимир. Трилогія про Устима Кармалюка: "Ой, Кармелюче, по світу ходиш", "Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі...", "Вийся, вийся, хміль листатий".

Музичне мистецтво

Андрусик Олександра (директорка агенції), Шимальський Євген (співзасновник агенції), Сула Катерина (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство "УХО". Цикл "Архітектура голосу".

Ботвінов Олексій (піаніст). Концертна програма "Йоганн Себастьян Бах "Гольдберг-варіації" для фортепіано".

Василевич Юрій (сопрано саксофон, керівник), Мимрик Михайло (альт саксофон), Москаленко Олександр (тенор саксофон), Гданський Сергій (баритон саксофон) - Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України. Аудіальний проект "Український саксофон".

Козаренко Олександр (піаніст). Цикл концертів: "Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка".

Курач Юрій (автор програми, генеральний директор-художній керівник, головний диригент Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г. Майбороди). Концертна програма "Над Дніпровою сагою".

Візуальне мистецтво

Вайсберг Матвій (художник), Живкова Олена (куратор, заступник з наукової роботи). Виставка "Матвій Вайсберг у музеї Ханенків".

Євсеєва Тетяна. Мистецький проект "Кам'яні вишиванки Нової Каховки" (дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону).

Михайлов Борис (художник). Відеопроекція та фотоінсталяція "Випробування смертю".

Семенюк Василь (художник). Графічне оформлення книги "Кобзар", цикл живописно-графічних творів "Мій Шевченко".

Федірко Анатолій (художник). Арт-проєкт "Арт фабрика ім.prof.К.Малевича".

Кіномистецтво

Васянович Валентин (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Одуденко Владлен Володимирович (художник-постановник). Художній фільм "Атлантида".

Ворожбит Наталя (режисер, автор сценарію). Фільм "Погані дороги".

Іллєнко Михайло (автор сценарію, режисер), Різоль Андрій (продюсер), Кришталович Олександр (оператор), Адамович Роман (художник), Рада Іллєнко Іванна (виконавиця ролі Катерини). Національний фільм "ТОЛОКА".

Театральне мистецтво

Алєксєєв (Ар'є) Павло (драматург) Жирков Станіслав (режисер). Вистава "Слава Героям" Київського академічного театру "Золоті ворота".

Білоус Андрій (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Колеснікова Ніна (хореограф-постановник), Бекіров Усеін (композитор), Орлов Борис (художник-постановник, виконавець головної ролі). Вистава "Шинель" за однойменною повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру.

Вовкун Василь (режисер), Небесний Іван (композитор), Іпатьєва Ганна (художниця костюмів). Опера "Лис Микита" Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Лавренчук Євген (режисер). Опера "LaTraviata" Одеського національного академічного театру опери та балету.

Маслобойщиков Сергій (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія (художник по костюмах), Бегма Олександр (композитор). Вистава "Verba" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Трунова Тамара (режисер-постановник, співавтор музичного рішення), Ворожбит Наталя (автор п'єси), Черкашина Оксана (виконавиця ролі Наташі), Ісаєнко Андрій (виконавець ролі Стаса), Ходос Валерія (виконавиця ролі Юлі). Вистава "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

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Автор: Катерина Шварц