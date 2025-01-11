У рамках реформи учні 10-12 класів вивчатимуть лише 7 обов'язкових предметів.

В Україні для старшокласників удвічі скоротять кількість обов'язкових предметів.

Як йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки, з 2027-2028 навчального року почне реалізовуватися реформа старшої профільної школи. У межах реформи учні 10-12 класів вивчатимуть лише 7 обов'язкових предметів:

українська мова;

українська література;

історія України;

англійська мова;

математика;

фізична культура;

"Захист України".

Зі списку обов'язкових предметів приберуть зарубіжну літературу, всесвітню історію, громадянську освіту, біологію/екологію, географію, фізику та хімію.

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Реформа шкільної освіти

В Україні планують запровадити трирічну профільну середню освіту. Це означає, що українські школярі навчатимуться не 11 років, а 12.

Пілотний проєкт Міністерство освіти і науки запустить у 2025 році, а вже з 2027 - трирічну профільну середню освіту. Як казав міністр освіти і науки Оксен Лісовий, відповідну реформу організували так, щоб після шкіл діти були краще підготовлені до університету.

Наприкінці минулого року стало відомо, що в Україні зросте вартість навчання на контрактній основі в закладах вищої освіти. Це рішення ухвалять через необхідність усунути фінансовий дисбаланс у системі освіти.

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