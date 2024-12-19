Є інші приклади - коли юнаки прагнуть у майбутньому захищати Батьківщину.

Деякі українські батьки вивозять синів за кордон до досягнення ними 18-річчя, аби ті уникли служби в армії. Це далеко не поодинокі випадки. Про це в етері LIVE розповів депутат Верховної Ради Георгій Мазурашу.

"Є непоодинокі випадки, коли батьки на даний час чекали, поки хлопці закінчать 11 класів, та вивозили їх за кордон до настання 18-річчя", - сказав нардеп.

За його словами, щоб уникнути проблем з виїздом у 17-річних хлопців, певні батьки влаштовують їхній переїзд до інших країн ще до закінчення середньої школи.

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Однак, за словами нардепа, є й інші приклади: коли юнаки в старших класах під впливом прикладу відповідних військових підрозділів прагнуть у майбутньому захищати Батьківщину. Зазвичай, йдеться про бригади, які активно займаються рекрутингом, правильно будують роботу з юнаками, комунікують з навчальними закладами, громадами.

"Є старшокласники, які вже готують себе в 10-11 класах до служби в армії. До того, що їм можливо доведеться захищати вітчизну зі зброєю в руках. Це мега круто, коли є такі люди. Ці хлопці стають резервом для війська, який потрібно правильно мотивувати", - наголосив Мазурашу.

Служба в армії для юнаків

Як писав УНІАН, раніше заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін висловив думку, що в Україні потрібно знизити призовний вік до 18 років тому, що молоді люди швидко навчаються та є "рушійною енергією".

Схожу думку висловлював герой України Дмитро Фінашин. За його словами, він сам у 21 рік пішов до армії, та віддав найкращі роки службі, а потім - війні. Тож його обурює, чому інші чоловіки не йдуть до армії.

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