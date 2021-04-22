Апеляційний суд скасував рішення Окружного адмінсуду столиці про незаконність перейменування.

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування проспекту Московського на проспект Степана Бандери, а також чотирьох інших столичних вулиць.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат В'ячеслав Якубенко.

«Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць», - написав адвокат.

Він додав, що апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування.

«Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії «Свобода», П. Богомазова та Українського інституту національної пам’яті (який я мав честь представляти в апеляції)», - заявив Якубенко.

Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві", яким було перейменовано:

вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський — на проспект Степана Бандери.

Перейменування проспекту Бандери: що відомо

7 липня 2016 року Київрада ухвалила рішення про перейменування низки вулиць у столиці в межах виконання закону про декомунізацію.

Окружний адмінсуд столиці за позовом громадської спілки "Громадський контроль та порядок" 28 січня 2021 року постановив визнати протиправним та скасувати це рішення Київради в частині перейменування вулиць Баумана, Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського.

Столична влада заявила, що готує апеляційну скаргу стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування трьох вулиць, провулку та проспекту.

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Автор: Дмитро Хилюк