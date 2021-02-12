Ватажка угрупування на прізвисько "Арієць" затримали ще у квітні 2020 року, проте частина його поплічників продовжила кримінальну діяльність.

У Дніпрі затримано трьох учасників угруповання, які через погрози займались вимаганням грошей у жителів чотирьох областей.

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Зазначається, що під час спецоперації у Дніпрі СБУ заблокувала діяльність «силового крила» міжрегіонального злочинного угруповання. Учасники банди залякували та тероризували людей у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Їхнього ватажка, кримінального авторитета на прізвисько «Арієць», співробітники СБУ затримали ще у квітні 2020 року.

За даними спецслужби, після затримання лідера угруповання, частина його учасників продовжила кримінальну діяльність. Фігуранти, які входили до складу «силового крила» банди, займалися систематичним вимаганням грошей у громадян через погрози фізичної розправи та підпали майна потерпілих.

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Оперативники СБ України задокументували, що зловмисники вимагали 70 тисяч доларів від місцевого фінансового консультанта у сфері ІТ-технологій. За цю суму фігуранти «гарантували» чоловіку можливість безперешкодного ведення бізнесу. У разі відмови, потерпілому погрожували насильством та фізичною розправою.

Співробітники СБУ, із залученням Центру спеціальних операцій «А», затримали у Дніпрі трьох активних учасників угруповання під час передачі частини грошей. У ході затримання один із фігурантів намагався втекти на автомобілі, проте був оперативно затриманий правоохоронцями.

У межах кримінального провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії.

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Автор: Світлана Макринська