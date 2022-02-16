Власник хоче за таке помешкання $20,5 тис.

У Києві продають смарт-квартиру загальною площею 13 кв. м за $20,5 тис. (понад 584 тис. грн за актуальним курсом).

Судячи зі знімків, квартира у поганому стані і захаращена старими речами. Стіни не пофарбовані і без шпалер, подекуди обдерті аж до цегли, а санвузол не відділений стіною та розташований біля вхідних дверей.

Оголошення викладено на сайті OLX. Його автор повідомляє, що квартира розташована на першому поверсі цегляної "хрущовки", а серед її переваг відзначає:

мінімальні витрати на комунальні послуги;

нові металопластикові вікна;

готовність квартири "до дизайнерських втілень майбутнього власника";

зручну транспортну розв'язку.

Втім, "вбиті" квартири в Києві не лише продають, а й здають в оренду. Наприклад, за 5000 грн у Дарницькому районі пропонують в оренду невелику однокімнатну квартиру. "Квартира тепла, затишна, світла. Немає холодильника та пральної машини! Величезна перевага квартири – це закритий тамбур із вікном, по суті ще одна кімната", – йдеться в оголошенні.

А за чотири тисячі гривень пропонують орендувати квартиру площею лише 23 кв м. Без усіх необхідних меблів, без ремонту. На кухні є електрична плита, бюджетна мийка. У кімнаті встановили диван. Квартиру при цьому здають лише для однієї людини.

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