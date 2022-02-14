У Львові провели позапланове засідання комісії надзвичайних ситуацій. Там обговорили план дій міста на випадок повноцінного вторгнення Росії до України.
Про деталі засідання комісії повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.
Мер акцентував, що порядок денний стосувався виключно забезпечення безперебійної життєдіяльності міста. Мовилося про випадки, коли виникає надзвичайна ситуація. Він розповів про рішення, які ухвалили в цей день. Проте описав їх лише в загальних рисах.
"Вони без конкретики, бо є речі, які треба готувати, але не можна озвучувати. Це в першу чергу обумовлено нашою з вами безпекою", – написав Садовий
Він також закликав пам'ятати – ворог зараз найбільше хоче, щоб серед українців ширилися паніка й недовіра.
"Тому ми не можемо дати йому жодного шансу", – наголосив мер Львова.
Щодо ухвалених рішень, то вони стосуються:
- Водопостачання: міськраді наразі розглядають різні можливості автономної подачі води мешканцям. Влада міста готується до загрози повної зупинки роботи водопровідної мережі.
- Медицини: керівникам медзакладів дали завдання збільшити об'єм банку крові, а також забезпечити її необхідну кількість. Це ж стосується медикаментів, медичних засобів та запасу харчових продуктів у лікарнях. В одній із лікарень міста невдовзі облаштують підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих.
- Електроенергії: наразі працюють над забезпеченням альтернативних джерел живлення для функціонування стратегічних підприємств міста.
- Комунікація та оповіщення: місто розробляє альтернативні шляхи комунікації із населенням. Мовиться про ситуацію, коли традиційні засоби зв'язку будуть відключеними або зникне електроенергія.
Раніше, як писав УНІАН, у Києві затвердили план евакуації населення на випадок вторгнення Росії на територію України.