Ціна найближчого (березневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures зросла на 14%.

На тлі загострення ситуації на українському кордоні та наростаючого ризику вторгнення російських військ на територію України, в Європі спостерігається стрімке подорожчання газу.

Вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах на піку досягла $1031,8 за 1 тис. куб. м, або €88 за 1 МВт/год. потім вартість газу опустилася до $980 за 1 тис. куб. м. Про це повідомляє Profinance.ru.

На початку торгів, ціна злетіла до $1030. Станом на 12:33 за Києвом ціна становила $943.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища було припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Україна у 2021 році зменшила споживання газу майже на 7% - до 26,8 млрд куб. про. На потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році — 8,6 млрд куб.м газу. Це 31,9% від загального спожитого обсягу.

Ситуація з газом в Європі: