Наголошується, що за останні кілька років у місті втричі зросла кількість місць, призначених для бомбосховищ.

У Києві затвердили план евакуації населення на випадок вторгнення Росії на територію України.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

"У Києві створено комісії з евакуації - на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджено план евакуації населення. Він визначає місцезнаходження збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що міські служби роблять усе можливе задля безпеки громадян в умовах надзвичайної ситуації.

"Сьогодні сили та засоби цивільного захисту Києва (це комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) становлять: 13,5 тисяч особового складу та понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються сили територіальної бригади для оборони Києва", - повідомив Кличко.

За його словами, за останні кілька років у місті втричі зросла кількість місць, призначених для бомбосховищ.

"Якщо ще кілька років тому у нас було 1,5 тисячі відповідних укриттів, то на сьогодні збільшили їх кількість утричі. Загалом у фонд захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ", - заявив він.

Наразі також проводиться робота із різними закладами: медзакладами, школами та садками, закладами соціального захисту та іншими. Розроблено інструкції, як діяти кожному із них, враховуючи специфіку їх роботи.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у Києві в разі НС будуть включені сирени, а також оснащені гучномовцями автомобілі, щоб привернути увагу громадян. У Департаменті муніципальної безпеки КМДА розповіли про алгоритм дій жителів і гостей столиці в таких випадках.

Вас також можуть зацікавити новини: