Йдеться про два варіанти бронювання.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників, повідомили у Мінстратегпромі.

Зазначається, що ідеться про два варіанти бронювання: від 50% військовозобов’язаних працівників та до 50% включно.

У варіант з бронюванням від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності, йдеться про підприємства, установи і організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують техніку та запчастини, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення.

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Вони мають відповідати двом критеріям:

підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту;

понад 50% від загального обсягу виробництва – це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Другий варіант – до 50% військовозобов’язаних працівників (включно). Для підприємств, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

Мають відповідати трьом з п’яти зазначених далі критеріїв:

підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту;

понад 50% від загального обсягу виробництва – це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

підприємство має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів, відповідно до закону України "Про оборонні закупівлі";

підприємство має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності;

підприємство має виготовляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств ОПК (які, в свою чергу, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення);

Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади.

Для бронювання працівників підприємства мають надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому разом із додатками – документами на підтвердження відповідності цим критеріям. За результатами розгляду ухвалюється відповідне рішення.

Бронювання в Україні

Раніше УНІАН писав, що в Україні хочуть розробити механізм так званого економічного бронювання від мобілізації. Офіс президента та ініціативна група в Раді розробили дві різні концепції. На Банковій схильні організувати цей процес, спираючись на суму реально отриманої заробітної плати, з якої платиться податок. Друга модель базується на впровадженні нового спеціального квазіподатку, такого собі військового збору.

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, пояснив, що не так з новою ідеєю економічного бронювання. Він вважає, що не можуть бідні воювати за багатих.

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