Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував обшуки Служби безпеки України на Закарпатті, де провели слідчі дій в Товаристві угорців регіону.
Як пише Mukachevo.net, відповідне відео угорський міністр розмістив на своїй сторінці у Facebook.
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"На жаль в Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини. Через неприпустимість таких дій викликали посла України в Угорщині Любов Непоп задля того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України в Києві", - заявив Сіярто у відеозверненні.
Він також розповів, що у вівторок матиме зустріч із відповідальним з питань НАТО, аби обговорити питання подальшого блокування членства України. Він стверджує, що останні дії української влади "перекреслили усі цивілізовані та європейські стосунки між країнами".
Обшуки в угорців: що відбулося на Закарпатті
- 30 листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.
- Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.
- Згодом Служба безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці також досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.
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