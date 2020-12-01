СБУ досліджує на Закарпатті факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував обшуки Служби безпеки України на Закарпатті, де провели слідчі дій в Товаристві угорців регіону.

Як пише Mukachevo.net, відповідне відео угорський міністр розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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"На жаль в Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини. Через неприпустимість таких дій викликали посла України в Угорщині Любов Непоп задля того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України в Києві", - заявив Сіярто у відеозверненні.

Він також розповів, що у вівторок матиме зустріч із відповідальним з питань НАТО, аби обговорити питання подальшого блокування членства України. Він стверджує, що останні дії української влади "перекреслили усі цивілізовані та європейські стосунки між країнами".

Обшуки в угорців: що відбулося на Закарпатті

30 листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.

Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.

Згодом Служба безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці також досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

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Автор: Юрій Годован