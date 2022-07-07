Традиційно на святкування Рош ха-Шана до Умані приїжджають десятки тисяч хасидів.

Україна у 2022 році не зможе прийняти єврейських прочан, які традиційно у вересні прибувають на святкування Рош ха-Шана - єврейського Нового року.

Про це повідомляє Facebook посольства в Ізраїлі.

Повідомляється, що через російське вторгнення в Україну іноземні туристи не зможуть відвідати країну. У тому числі паломники, які щорічно прибувають до Умані з Ізраїлю та всього світу на могилу рабі Нахмана з Брацлава та інші святині.

"Через побоювання за життя та благополуччя тих, хто приїжджає в Україну, та у світлі відвертої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів в Україну", - звернувся посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Він також закликав ортодоксальних євреїв молитися, щоб війна закінчилася до Рош ха-Шана.

"Ми сподіваємось, що молитви здійсняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають, щоб відвідати могили праведників", - додав посол.

Зазначимо, традиційно на святкування Рош ха-Шана до Умані приїжджають десятки тисяч хасидів.

Вас також можуть зацікавити новини: