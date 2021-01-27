У грудні стало відомо, що член президії Боснії і Герцеговини подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову українську ікону XVIII століття.

Україна готова терміново надіслати експертів до Сараєва і просить надати їм доступ до ікони, яку вивезли з окупованого Луганська й подарували главі МЗС РФ Сергію Лаврову.

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Як повідомляє «Українська правда», таку заяву зробив посол України Василь Кирилич під час зустрічі в Сараєві з Міністром закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісерою Турковіч.

Під час зустрічі Кирилич наголосив, що Україна ніколи не надавала дозвіл на вивезення будь-якої ікони.

Задля швидкого повернення цінності Україні посол повідомив про готовність українських експертів невідкладно прибути до Сараєва, і звернувся з клопотанням до боснійсько-герцеговинської сторони сприяти їм в доступі до ікони.

Також Кирилич під час зустрічі з головним прокурором Боснії і Герцеговини обговорив питання про взаємодію правоохоронних органів обох країн у справі щодо ікони.

Скандал з подарованою Лаврову українською іконою

У грудні 2020 року стало відомо, що член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову українську ікону XVIII століття.

У Посольстві України в Боснії і Герцеговині вимагали пояснень, як ікона потрапила до країни. Згодом у МЗС РФ заявили, що повернуть ікону дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому і зберігалася в окупованому Луганську.

У Міністерстві культури та інформаційної політики мають намір звернутися до правоохоронних органів з проханням встановити ланцюг переміщення ікони з України до Боснії та Герцеговини. У відомстві проаналізували оприлюднене у ЗМІ зображення позначки на іконі і встановили, що це «печатка Одеської крайової комісії з охорони пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї». За період роботи з 1926 до 1930 року ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури у всіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна.

Україна залучила Інтерпол для встановлення обставин переміщення до Боснії подарованої Лаврову української ікони.

5 січня Додік заявив, що поверне ікону, раніше подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, але не Україні. За його словами, Україна ніколи не порушувала питання про зникнення ікони. "Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону... Я зателефоную людям, які передали мені ікону. Я публічно поверну її їм, і нехай вони пояснять інші речі", - заявив Додік.

Додік заявив, що віддасть скандальну ікону Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

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Автор: Дмитро Захаров