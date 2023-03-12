Безіменний звір живе з українськими захисниками прямо на їхніх позиціях.

Державна прикордонна служба України показала звіра, який супроводжує захисників кордону на східному напрямку.

"Вугледарський хом'як – наймиліший сусід прикордонників", – прокоментували у Міністерстві внутрішніх справ та показали відео.

На ролику прикордонник бавиться із хом’яком, жартома називаючи його "миша", і розповідає, що безіменний звір живе з українськими захисниками прямо на їхніх позиціях.

Відео дня

Ситуація на Вугледарському напрямку

Раніше російські окупанти тактикою "м’ясних штурмів" намагалися захопити місто Вугледар на Донеччині. Саме тут відбувався найбільший танковий бій за час повномасштабної війни. Та ці спробу обернулися для росіян поразкою та шаленими втратами. Оцінити масштаби дозволяє супутниковий знімок, опублікований розвідкою Великобританії.

Зокрема, було розгромлено 155-у бригаду морської піхоти. Напередодні у мережі показали величезне кладовище окупантів з цього підрозділу.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що наразі російські окупанти збираються знову наступати на Вугледар Донецької області.

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