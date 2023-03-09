Всіх їх кидали на "м'ясні штурми" без підтримки артилерії.

У мережі показали величезне кладовище окупантів зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", кладовище російських морпіхів з'явилося у Владивостоку. Всіх їх ліквідували під Вугледаром Донецької області під час "м'ясних штурмів".

"Цвинтар, на якому поховано бійців 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Ця бригада зазнала величезних втрат на вугледарському напрямку, в тому числі через брак боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Авторка відео зазначає, що це "морське кладовище". На ролику видно двохвилинну прогулянку по кладовищі окупантів із сотень свіжих могил. Жінка зазначає, що більшість ліквідованих - молодь.

"М'ясні штурми" Вугледара

Командування РФ планувало захопити Вугледар Донецької області тактикою "м'ясних штурмів". Ними керував генерал Рустам Мурадов. Однак тритижневий штурм міста став найбільшим танковим боєм за час війни і обернувся для Росії болючим провалом.

Британська розвідка підтвердила величезні втрати армії РФ під Вугледаром, опублікувавши супутниковий знімок, де видно кількість знищеної російської військової техніки. Як з'ясувалося згодом, ця техніка належала 155-й бригаді морської піхоти, вона вважається елітою російської армії. Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб за добу під час штурму. У ЗСУ підтвердили це.

Величезні втрати під Вугледаром наробили галасу в РФ. Пропагандисти пишуть, що родичі "двохсотих" вже готові до самосуду над генералом-м'ясником Мурадовим. Згодом деякі підрозділи відмовилися виконувати накази вищого командування під Вугледаром.

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