Аналітики додали, що цей указ також закріплює примусові методи заохочення жителів окупованих територій до отримання паспортів РФ.

Указ президента РФ Володимира Путіна, який дозволяє депортацію з окупованих територій людей без російського громадянства, спрямований на їх стимуляцію отримувати паспорти РФ, а також створює умови для депортації українців зі своїх територій.

Про це повідомили аналітики Інститут вивчення війни (ISW). Експерти вказали, що цим указом "Про особливості правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації", росіяни визначать, хто з українців на окупованих Росією територіях, заявив про бажання зберегти своє громадянство та відмовляється від отримання російського паспорта, і визнають їх як "іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в РФ".

Аналітики додали, що цей указ також закріплює примусові методи заохочення жителів окупованих територій до отримання російських паспортів, а також встановлює умови депортації українців, які не згодні стати громадянами Росії. Указ передбачає, що такі люди можуть проживати на окупованих територіях до 1 липня 2024 року, а потім їх депортують.

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Експерти підкреслили, що Кремль також продовжує інші спроби депортації українців, зокрема дітей.

Указ Путіна про депортацію

27 квітня Президент РФ Володимир Путін узаконив депортацію жителів незаконно анексованих територій України, які відмовилися прийняти російське громадянство.

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