Ходою пам’яті її учасники пройшли від Лядських воріт на Майдані Незалежності до Європейської площі та вулиці Грушевського.

В Києві вшанували пам’ять перших загиблих Героїв Небесної сотні - Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника та Олександра Бадери, які загинули під час масових протестів у центрі столиці у січні 2014 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, близько сотні людей, серед яких родичі загиблих учасників Революції гідності, пройшли ходою від Лядських воріт на Майдані Незалежності, де був розміщений блокпост третьої барикади, до Європейської площі та вулиці Михайла Грушевського.

Учасники ходи зупинилися біля пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної сотні, що перед Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого. Потім поклали квіти до меморіальних дощок Нігояну та Жизневському, а потім Сенику та Бадеру - біля стадіону «Динамо», запалили лампадки і виконали гімн України.

На завершення ходи біля Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого священник відслужив панахиду за загиблими героями.

Як відомо, до сьогодні в кримінальних провадженнях, порушених за фактом перших смертей під час Революції гідності, так і не встановлено жодного підозрюваного.

Розстріл Небесної Сотні

Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів.

Зокрема, Кабінет міністрів 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, яка мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркута» у ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності у Києві на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч людей.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше - Революція Гідності.

22 січня 2014 року на вулиці Грушевського від вогнепальних поранень загинули перші активісти Революції гідності - 25-річний Михайло Жизневський та 20-річний Сергій Нігоян. 45-річний Роман Сеник, який також отримав вогнепальне поранення 22 січня на вул. Грушевського, помер 25 січня у лікарні. Олександра Бадеру невідомі сильно побили 22 січня 2014 року. Після цього його привезли додому. Він боявся звертатися до медиків через те, що в лікарнях тоді чергували силовики і забирали постраждалих на Майдані. 28 січня від отриманих травм Бадера помер.

У лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками у центрі Києва загинули понад 100 осіб, сотні були поранені, найбільше - 20 лютого. За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. осіб.

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Автор: Дмитро Хилюк