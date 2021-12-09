На думку позивачки, це суперечить Конституції.

В Окружному адміністративному суді міста Києва оскаржують постанову уряду про відсторонення керівниками підприємств від роботи невакцинованих працівників.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Зазначається, що Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов жительки Кременчука до Кабінету міністрів України.

Читайте такожОАСК відкрив провадження у справах про відсторонення від роботи через відсутність COVID-вакцинаціїПозивачка просить суд скасувати постанову уряду №1096 в частині, що стосується забезпечення керівниками державних органів та підприємств відсторонення від роботи невакцинованих працівників.

Зокрема, йдеться про оскарження підпункту 2 пункту 19 постанови уряду №1096 від 20.10.2021, в якому зазначено, що керівники державних органів (держслужби), керівники підприємств, установ та організацій мають забезпечити відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та держслужбовців, обов'язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена переліком, та які відмовляються або ухиляються від проведення таких щеплень, відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, частини другої статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та частини третьої статті 5 Закону "Про державну службу", крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти COVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданий закладом охорони здоров'я.

"На думку позивачки, оскаржуваний пункт постанови суперечить статті 43 Конституції України. Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться у повідомленні.

У суді також нагадали про надходження раніше до суду позовів щодо оскарження наказів про відсторонення від роботи через відсутність щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо, відсьогодні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою.

Цього разу йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

У МОЗ зазначили, у разі отримання принаймні одного щеплення проти COVID-19, підстав для відсторонення або продовження відсторонення працівника від роботи немає.

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Автор: Таня Поляковська