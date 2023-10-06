Рішення узгоджене з військовими, але небезпека залишається.

У середмісті Одеси найближчим часом відкриють для прогулянок Приморський бульвар, який закрили у лютому 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Приморський бульвар буде відкрито для пішоходів. Рішення узгоджене з військовими. Безперешкодно прогулятися бульваром одесити та гості міста зможуть вже найближчими днями", - сказав Труханов.

Відео дня

За його словами, наразі почалися роботи з демонтажу огороджень.

Мер наголошує, що влада робить все можливе, аби "кожен мав змогу насолодитись красою Одеси". Водночас міський голова попереджає, що небезпека не минула: як і раніше, треба дотримуватись усіх правил безпеки та вимог військових.

Він також оприлюднив відео, на якому, в тому числі техніка, яка прибирає бетонні блоки, якими понад півтора року тому було перекрито прохід на бульвар. Наразі невідомо, відкриють весь бульвар чи якусь його частину.

Приморський бульвар в Одесі – що треба знати

Приморський бульвар в Одесі розташований на краю міського плато, що починається від Думської площі (де знаходиться будівля міської ради) і закінчується біля Воронцовського палацу.

За словами фахівців, Приморський бульвар — один із найкращих містобудівних ансамблів архітектури класицизму в Україні, він зв'язує історичний центр з Чорним морем та є своєрідним фасадом при в'їзді до Одеси з боку моря.

До бульвару виходять вулиці Пушкінська, Катерининська, Гоголя, Воронцовський провулок. Одна сторона бульвару забудована. З іншого боку - крутий схил, що веде до морського вокзалу Одеського торговельного порту, який нещодавно був зруйнований ракетою, яку запустили по Одесі російські військові. Разом з вокзалом значних руйнувань зазнав готель "Одеса", який розташований поруч. До пасажирського термінала Одеського порту від бульвару спускаються Потьомкінські сходи, зверху (на бульварі) – відомий пам’ятник Дюку.

Цей бульвар присутній у багатьох художніх фільмах – різні кінематографісти неодноразово вибирали його як натуру.

Вас також можуть зацікавити новини: