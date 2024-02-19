Керівництво РФ впливало на рішення влади Віктора Януковича розстрілювати учасників протесту під час Революції гідності.

В Офісі генерального прокурора України спростували міф росіян, що акції протесту Майдані незалежності в Києві, відомі як Революція гідності, спричинии війну Росії проти України, бо російська гібридна агресія роз почалася ще до початку подій в центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник Департаменту "Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський.

Він розповів про російський слід і вплив керівництва держави-агресора на події на Майдані незалежності в Києві у листопаді 2013-лютому 2014 роках.

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Донський зазначив, що докази у справі про організаторів розстрілів учасників протестів 18-20 лютого 2014 року, що стосуються впливу керівництва РФ на скоєння цих злочинів, будуть озвучені під час судового розгляду. За його словами, ці докази стосуються комунікації як на рівні керівників держав, так і по лінії силових міністрів, безпосередньо голови СБУ та керівництва ФСБ. "Йде питання про вплив на прийняття рішень", - відзначив Донський.

"Якщо багато хто хотів би почути, що були на Майдані російські снайпери, російські правоохоронці, то немає такого. Це красива версія, яка не засновується на реальних фактах. Вбивали, вчинювали насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади. Злочини вчинялися руками українських правоохоронців. Однак, безумовно, Російська Федерація мала величезний вплив на прийняття цих рішень, взагалі на увесь хід тих подій, які відбувалися під час Революції гідності", - наголосив Донський.

Він сказав, що фактори цього впливу відображаються на рівні доказів у кримінальних провадженнях. Також такий вплив здійснювався на організаторів нижчого та середнього рівня.

Зокрема, як зазначив Донський, повідомлено про підозру 20 працівникам Федеральної служби безпеки РФ та працівникам СБУ, які спільно взаємодіяли.

"Це був фактично спосіб легітимізації тих протиправних дій, які вчинялися українськими правоохоронцями, які організовувались українською владою під час Майдану", - зазначив Донський.

У цьому зв'язку, 20 співробітників ФСБ, у числі яких було 5 генералів, кілька разів приїжджали в Україну і спільно з співробітниками СБУ, робили інформаційні матеріали, які ставали обґрунтуванням для вчинення протиправних дій.

За його словами, було встановлено конкретні обставини впливу і конкретних представників Російської Федерації, які вплинули на прийняття українською владою рішення 30 листопада 2013 року не розігнати учасників протесту, а саме здійснити побиття.

"Для того навіть в оргкомітет Майдану були інтегровані певні особи, які виконували свою роль для реалізації цього плану", - сказав Донський.

Він заявив, що у контексті тих подій вже повідомлено про підозру особам у зв'язку з державною зрадою - скоєння умисних дій в інтересах РФ. Йдеться про колишнього заступника керівника РНБО і ще ряду осіб, залучених до тих подій.

"Коли на міжнародних майданчиках ми чуємо обґрунтування дій керівництва держави-агресора тим, що, нібито, війна, яка зараз відбувається, це була реакція на начебто державний переворот, який відбувся в Україні, то ми, у своїх провадженнях, це спростовуємо тим, що насправді гібридна російська агресія, тільки в інших формах, фактично розпочалася в листопаді 2013 року, і Майдан був нічим іншим, ніж реакцією на цю гібридну агресію", - наголосив Донський.

Він сказав, що якщо з 2014 року агресія здійснювалася за участі російських військових, то в період листопада 2013-лютого 2014 року, ця агресія завдяки влади Віктора Януковича і його оточення здійснювалась руками українських правоохоронців.

"Не потрібно залучати як виконавців росіян там, де українські правоохоронці можуть вчиняти злочини", - сказав Донський.

Він сказав, що наразі про це можна говорити як про факти, доведені під час досудового розслідування.

Події Майдану - деталі

У другій половині 2013 року влада Російської Федерації чинила тиск на президента Віктора Януковича та його уряд не підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Янукович піддався на цей тиск та відмовився підписувати угоду про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі наприкінці листопада. Ще перед самітом уряд Миколи Азарова заявив, що призупиняє підготовку до підписання угоди. Водночас, уряд Азарова вирішиі відновити активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами - членами СНД щодо пожвавлення торговельно-економічних зв’язків. Восени Янукович провів кілька зустрічей з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нещодавно затримано колишнього міліціонера БМОП "Беркут" Головного управління МВС в Харківській області, який отримав строк ув’язнення у рамках справ Майдану та переховувався.

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