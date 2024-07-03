Ухилянти втратять водійське посвідчення: в ТЦК пояснили, чи можливо його повернути

Рішення про заборону керувати транспортними засобами прийматиме суд.

В Україні ухилянтів позбавлятимуть права керувати транспортними засобами. Таке рішення прийматиме суд за зверненням ТЦК та СП.

Як повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів "РБК-Україна", якщо ТЦК отримує письмову відповідь від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання ухилянта, військком може надіслати громадянину вимогу про виконання обовʼязків через пошту рекомендованим листом. Якщо військовозобов'язаний добровільно не виконав зазначеного обов'язку протягом десяти календарних днів, ТЦК звертається до суду.

"Стосовно тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Далі вже буде судове рішення", - сказав Істомін. Відео дня

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін підтвердив, що тимчасове обмеження керування транспортом можливе в судовому порядку. Проте воно скасується після оновлення військово-облікових даних.

Мобілізація в Україні

Україні потрібно мобілізовувати 50 тис. чоловік щокварталу та 200 тис. до кінця поточного року, щоб компенсувати втрати і сформувати нові бригади. Але протягом останніх місяців Україна значно відстає від цих показників.

Водночас військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий називав більші цифри. За його словами, мобілізації 200 тис. буде достатньо лише для того, щоб стабілізувати фронт.

Вас також можуть зацікавити новини: