Жолнович зазначила, що багато хто ще не оформив інвалідність.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні в лютому 2022 року в Україні на 300 тисяч осіб збільшилася кількість людей з інвалідністю.

Таку заяву зробила міністр праці та соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному". За її словами, ця цифра може бути більшою, адже багато хто ще не оформив інвалідність.

"Людей з інвалідністю стало більше на 300 тисяч. Це будуть різні люди, бо багато хто з літніх людей оформив інвалідність, багато хто ще не оформив інвалідність. Тому я думаю, що цифра може бути більшою, але наразі з 2,7 мільйона до 3 мільйонів осіб ми маємо таких, що мають статус з інвалідністю", – сказала Жолнович.

Відео дня

Оформлення інвалідності в Україні

Після корупційних скандалів у МСЕК, у Міністерстві охорони здоровʼя заявили, що документи, видані МСЕК, залишаються чинними, а разом із ними – всі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги. Статус інвалідності в людини буде чинним до дати наступного оцінювання. Якщо ж статус пожиттєвий, оцінювання проходити не потрібно.

Там додали, що якщо огляд мав відбутися в першій половині 2025 року – термін автоматично продовжено на 6 місяців від дати запровадження оцінювання повсякденного функціонування, тобто до 30.06.2025.

Якщо ж людина пропустила терміни повторного оцінювання, і це відбулося з поважних причин, то до 1 листопада 2025 року його мають проти чоловіки 25-60 років із 2 або 3 групою, а до 1 квітня 2026 року – всі інші категорії.

Вас також можуть зацікавити новини: