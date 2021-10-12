Воно присвоюватиметься чоловікам, які виховали п'ятьох і більше дітей, які досягли 8-річного віку.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо присвоєння почесного звання "Батько-герой" (№6162).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом у Законі України "Про державні нагороди України" пропонується до переліку почесних звань України додати звання "Батько-герой".

Встановлюється, що почесне звання "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку; почесне звання "Батько-герой" присвоюється чоловікам, які виховали п'ятьох і більше дітей, які досягли 8-річного віку, у тому числі усиновлених дітей.

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Вказані почесні звання присвоюються з урахуванням вагомого особистого внеску матері, батька у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Почесні звання "Мати-героїня", "Батько-герой" присвоюються особам у порядку, встановленому положенням про почесне звання України.

Крім того, у Законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" встановлюється розмір державної соціальної допомоги для чоловіків, яким присвоєно звання "Батько-герой".

Також у Законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" пропонується встановити, що батькам, які виховали п'ятеро і більше дітей до 6-річного віку, встановлюються пенсії за особливі заслуги перед Україною. Якщо у разі смерті матері (батька) або позбавлення її (його) батьківських прав, або з інших обставин виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося іншим членом сім'ї, право на пенсію за особливі заслуги надається вказаному члену сім'ї.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, у національному законодавстві все ще існують положення, які непропорційно урегульовують правовий статус жінок та чоловіків у сфері материнства і батьківства.

"Йдеться, серед іншого, про положення Закону України "Про державні нагороди України", а саме про почесне звання "Мати-героїня", відповідника якому для чоловіків-батьків на даний момент у законодавстві не визначено", - йдеться у тексті.

Так, законопроектом пропонується запровадити почесне звання "Батько-герой" задля "відзначення ролі батька у сім'ї та вихованні дітей, популяризації відповідального батьківства".

Раніше, як писав УНІАН, Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам. В декрет може піти будь-який родич, якщо мати одиначка.

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Автор: Таня Поляковська