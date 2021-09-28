Наголошується, що щороку кількість звернень щодо порушення прав на піклування з боку батьків зростає.

В Україні до викрадення й обмеження права бачитися з дитиною одним із батьків після розлучення причетні як жінки, так і чоловіки - 50 на 50.

Такими є спостереження представниці уповноваженої Верховної Ради з дотримання прав дитини та сім’ї Аксани Філіпішиної, пише у статті Громадське.

Стверджується, що щороку кількість звернень щодо порушення прав на піклування з боку батьків зростає. Зменшення фіксували лише у 2020 році — 19% від усіх порушень прав дитини стосувалися саме цієї категорії. У 2018 і 2019 роках кількість звернень була на рівні 25%.

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"Це не просто право матері чи батька виховувати свою дитину. За Сімейним кодексом — це обов’язок. Обоє батьків мають брати участь у її вихованні, піклуватися про її здоров’я й освіту. За невиконання обов’язків законом передбачена відповідальність аж до позбавлення батьківських прав. Та людина, яка обмежує спілкування дитини з одним із батьків, однозначно є порушником прав. Насамперед — прав дитини", - стверджує Філіпішина.

Вона вважає, щоб таких випадків було менше — необхідно вносити зміни до закону про виконавчі провадження, у Кримінальний кодекс, а також збільшувати повноваження органів Національної поліції та виконавчої служби саме в цій категорії справ.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Україні подорожчало розлучення, а саме - збільшився розмір судових зборів. Цю плату як звичайні українці, так і бізнесмени мають вносити, щоб суд взяв їхній позов для розгляду.

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Автор: Вікторія Гордієнко