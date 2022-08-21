На лінію 112 зможуть звертатися також люди, які не володіють державною мовою.

В Україні створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Про це йдеться у повідомленні МВС в офіційному Telegram-каналі.

"Це одне із євроінтергаційних зобов’язань нашої держави у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада Україна у першому читання прийняла відповідний законопроект", - зазначають у відомстві.

На лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.

"Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів, що тепер, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ООН навчає українських медиків на випадок, якщо РФ застосує хімічну чи біологічну зброю. Зазначається, що питання про можливий викид хімічних матеріалів під час воєнних дій в Україні обговорюється на найвищому рівні.

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