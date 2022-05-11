За даними ООН, наразі підтверджених ознак застосування біологічної та токсинної зброї під час ведення воєнних дій немає.

Організація Об'єднаних Націй проводить навчання українських медиків на випадок, якщо російські війська застосують хімічну чи біологічну зброю.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що 18 березня звернувся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет.

"У листі повідомив про заяви офіційних осіб та міжнародних організацій, що існує загроза застосування Росією хімічних або біологічних отруйних речовин проти українців. Закликав використати всі можливі заходи міжнародного впливу, щоб не допустити застосування в Україні забороненого озброєння", - написав депутат.

Він отримав відповідь від постійного координатора ООН в Україні Оснат Лубрані.

"Представник організації запевнив у "солідарності з українським народом, який потерпає від вторгнення Російської Федерації, що призвело до загибелі мирного населення, в тому числі дітей", - зауважив Радуцький.

Депутат підкреслив, що питання про можливий викид хімічних матеріалів під час воєнних дій в Україні обговорюється на найвищому рівні.

"За даними ООН, наразі підтверджених ознак застосування сторонами біологічної та токсинної зброї під час ведення воєнних дій немає. Водночас ООН надає допомогу Україні, яка знадобиться у випадку застосування забороненої зброї", - наголосив парламентар.

Зокрема Міжрегіональний науково-дослідний інститут ООН з питань злочинності та правосуддя та управління ООН у справах роззброєння запланували на травень онлайн-тренінги, спрямовані на посилення готовності українських муніципальних органів до можливих хімічних інцидентів.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я разом з Міністерством охорони здоров'я України доставляє до лікарень засоби індивідуального захисту, проведено навчання 1,5 тис. медиків, а також заплановані практичні тематичні тренінги для персоналу спеціалізованих лікарень.

Крім того, Програма ООН з навколишнього середовища ініціювала картографування та компіляцію екологічної шкоди, завданої вторгненням в Україну, яка також охоплює забруднення через викид хімічних матеріалів. ООН надалі планує допомагати у вирішенні екологічних питань.

"ООН призначить співробітника для координації узгодженої реакції агентств, фондів та програм ООН на можливі загрози щодо використання хімічних та біологічних речовин під час війни в Україні", - додав Радуцький.

Він подякував ООН за підтримку України та за важливі кроки, спрямовані на упередження хімічної атаки, підготовку медиків на випадок, якщо російські війська вкотре порушать міжнародні угоди та використають заборонену зброю.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що в прикордонних з Україною областях Російської Федерації почали посилену підготовку до епідемії холери, можливі провокації щодо застосовування біологічної зброї.

Фейки Росії про "біолабораторії" в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує поширювати дезінформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні.

МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростовувало інформацію роспропаганди про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів". Там пояснювали, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

З приводу тих самих біолабораторій РФ навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала "нові документи" на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.

В середині квітня начальник російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігор Кирилов поширив фейк про те, що американські вчені нібито випробовували небезпечні біологічні препарати на пацієнтах психіатричної лікарні в Харкові.

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