Таким чином чехи проводять паралель між радянським вторгненням у Чехословаччину і російським вторгненням в Україну.

Громадяни Чехії переказують на допомогу Україні суми у 1968 крон, нагадуючи таким чином про вторгнення військ СРСР на територію Чехословаччини в 1968 році.

Про це повідомило посольство України в Чехії на сторінці в соцмережі.

"У ці дні на благодійний рахунок посольства на підтримку української армії (https://supportukraine.cz/) надходять десятки платежів від чеських друзів на суму "1968". Дякуємо дуже!", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що сьогодні в Празі відбудеться благодійний концерт під назвою NeverMore 68, який проведе паралель між окупацією Чехословаччини в серпні 1968 року та російським вторгненням в Україну в 2022 році.

Головною зіркою вечора буде український інді-рок гурт Brunettes Shoot Blondes, члени якого вступили до лав територіальної оборони.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті Чехія підтримали "візовий бан" ЄС для громадян Російської Федерації. "Я виступаю за це давно. Це повинно було стати однією з перших санкцій. Абсурд підтримувати вбивство жінок і дітей в Україні, а потім їхати розважатися в ЄС і сміятися над нами, які ми дурні", – прокоментував глава зовнішньополітичного комітету парламенту Марек Женішек.

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