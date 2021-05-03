В Україні станом на 3 травня 2021 року зафіксовано 2 тис. 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Читайте такожCOVID-вакцинація: у перший день травня в Україні зробили менш як 3 тисячі щепленьПро це повідомляється на Facebook-сторінці міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Так, за минулу добу госпіталізували 1 тис. 591 особу, померли 154 людини, одужали - 5 тис. 500. Крім того, здійснено 9 тис. 298 тестувань методом ПЛР.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 085 938 осіб; одужали – 1 681 815; померли - 44 тис. 750; провели ПЛР-тестувань – 9 487 141.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.
Статистика щеплень
177 людей щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня 2021 року в Україні.
755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.
Коронавірус у Києві: дані станом на 3 травня
У столиці за минулу добу виявлено 95 хворих COVID-19, від ускладнень хвороби померли 23 людини.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«95 підтверджених випадків захворювання коронавірусів за добу в столиці. Померли 23 людини. Всього за період пандемії в місті 4 тис. 666 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 196 тис. 441 », - повідомив Кличко.
Коронавірусна статистика за попередню добу
Станом на 2 травня в Україні було виявлено 5 тис. 094 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.
Також за минулу добу у країні до лікарень з COVID-19 потрапили 3 тис. 199 осіб, померли – 160 осіб, одужали – 5 тис. 784 осіб.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram