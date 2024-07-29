Жінка розповіла журналістці, що вона не впізнала сина на оприлюднених фотографіях.

Мати підозрюваного у вбивстві мовознавиці, політика Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка вважає, що її син не мав мотивів для вбивства і він може бути хіба співучасником злочину. Про це журналістка "Слідства.Інфо" Карина Бугайченко сказала в ефірі КИЇВ24, розповідаючи про інтерв'ю з матір'ю підозрюваного.

Жінка зазначала, що її син не мав мотивів для вбивства Ірини Фаріон, в нього не було якихось політичних розбіжностей.

"Причиною не могло стати і мовне питання, тому, що в родині спілкуються українською мовою, батько підозрюваного військовослужбовець і підозрюваний власне і сам хотів вступати до лав ЗСУ і навіть в минулому році проходив навчання по управлінню БПЛА якраз у Львові", - передає розмову з матір’ю хлопця журналістка.

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При цьому підозрюваний розповідав матері, що в нього розширилося коло спілкування, з’явилося там багато друзів, тому для неї була цілком логічна ця поїздка сина до Львова.

"Можливо він був співучасником, але точно не вбивцею", - зазначала мати підозрюваного журналістці.

Жінка розповіла журналістці, що вона не впізнала сина на оприлюднених фотографіях, пояснивши це тим, що на фото з камер відеоспостереження, які оприлюднили правоохоронці хлопець, який сидить в темних окулярах, має, начебто, набагато більш загорілу шкіру, більш смуглий, ніж її син. За її словами, хлопець, хоч і займається футболом, але не часто перебуває на відкритій території, під сонцем. Також мати говорила, що син набагато вищого зросту, ніж той, про якого розповідали свідки в цій справі, з якими поспілкувалися правоохоронці.

Журналістка зазначає, що мати розповідала, що син займається криптовалютою і навіть її навчав, розповідав як все це працює. Жінка зазначала, що син отримував заробіток в Інтернеті саме за криптовалюту і також були кошти від батька. При цьому Бугайченко нагадала, що в той же час батько казав іншим її колегам, що він давав хлопцю мінімум коштів.

Також журналістка зазначає, що, зі слів матері, Зінченко ніколи не проявляв зацікавленість в плані стрільби, він ніколи не відвідував гуртки пов’язані з цим. І для жінки це максимальне здивування, що її син міг би вистрілити зі зброї, тому вона і стверджує, що він міг бути співучасником, а точно не тією людиною, яка могла вистрілити.

Також в ефірі телеканалу психолог, фізіогноміст Наталія Марченко зазначила, що підозрюваний має схильність до нарцисизму і "цьому відповідає точка на підбородді".

"В нього достатньо високий інтелектуальний потенціал до вивчення, до аналізу, він розумний", - сказала вона.

При цьому додала, що в хлопця достатньо зухвала поведінка, зокрема, він показував язик донці загиблої Фаріон.

"Якщо казати про етичні норми, то людина, яка цього не робила, сказала б, що є співчуття, є емпатія, переживання, а тут достатньо зухвала поведінка. Чим вона зумовлена? Складно сказати – самовпевненістю, сміливістю у 18 років або ж все-таки розумінням, що йому за це нічого не буде. Але гіпотетично, не кожна людина буде так себе поводити в суді перед потерпілою, великою кількістю поліцейських", - зазначила Марченко.

Вбивство Фаріон - деталі

Як повідомляв УНІАН, 19 липня в лікарні померла Ірина Фаріон в ррезультату пострілу в голову. Підозрюваним у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон правоохоронці вважають 18- річного В'ячеслав Зінченко. Але він не визнає своєї провини у злочині, який йому інкримінують. Про це він заявив на суді.

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