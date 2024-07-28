За її словами, він планував йти до ЗСУ після повернення зі Львова.

В’ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон, до трагічного інциденту жодного разу не говорив про неї вдома. Про розповіла його мати Олена Зінченко в інтерв'ю "Інформатору".

"Якщо чесно, то я почала дивитися її відео тільки після вбивства. Ну, я сама не знала про те, які погляди у неї були. До того ми зі Славиком цю тему не чіпали, і він ніколи не згадував про Ірину Фаріон. Я знаю, що до мовного питання в нього нормальне відношення. Тобто тут немає такого мотиву", - згадує жінка.

За словами Олени, її син дуже добре говорить українською та навіть навчив її розмовляти цією мовою - вказував на помилки та виправляв.

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"Ось так, щоб знайти у нього помилки, то я не знаходила. Він навіть сміявся з мене, бо каже: ти вчитель, а робиш помилки. Але я в школі розмовляю українською. Але помічаю, що є якісь слова, що не українські. Але нічого страшного", - додала вона.

Жінка зазначила, що підозрюваний хотів стати військовим і навіть у березні закінчив курси на оператора БПЛА й далі хотів йти у штат. Його батько також воює.

"І він також хотів іти на війну. Він підтримував військових і сам шукав, куди йому піти. Але мій чоловік і деякі знайомі його відмовляли. Йому тільки виповнилося 18, а він уже... хотів добровольцем йти. І він сказав, що після поїздки до Львова вирішить, чи піде він добровольцем, чи не піде", - розповіла Олена.

Ірина Фаріон убита - що сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, Олена Зінченко розповіла, що завжди пишалася сином та ставила у приклад. Хлопець не має шкідливих звичок, а за характером він - "добрий і врівноважений".

Мати не вірить, що її син міг застрелити людину і не виключає, що його могли використати для відвертання уваги у момент злочину. Сам В'ячеслав не визнає себе причетним до вбивства. Наразі йому обрано запобіжний захід - упродовж двох місяців він перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

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